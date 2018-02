I candidati siciliani di Civica Popolare con Beatrice Lorenzin : valori popolari e riformismo (video)

Si configurano come l’unione di diversi partiti, riuniti tutti dalle stesse parole d’ordine: valori popolari e riformismo. Sono i candidati di Civica Popolare con Beatrice Lorenzin per la provincia di Messina che questa mattina nella Sala ovale di Palazzo Zanca hanno presentato il loro programma, accompagnati da Giampierio D’Alia, prossimo alla fine della carriera politica, come da lui stesso annunciato.

“Vogliamo definirci il cuore di questa coalizione fatta non da volti noti ma da persone che, al di là della professione, vogliono dare un contributo alla comunità – ha spiegato Paolo Alibrandi – Il nostro progetto politico, infatti, vuole guardare oltre la campagna elettorale”.

Al plurinominale Camera i candidati sono: Liborio Porracciolo, avvocato e attuale sindaco di Mistretta; Carmela Rizzo detta Elina, medico; il coordinatore provinciale dei Centristi per l’ Europa, Paolo Alibrandi, ingegnere e la dottoressa Angela Barbera.



Per il Senato, Sicilia occidentale (plurinominale): l’avvocato Mirella Petrisi; Sicilia orientale, il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni.

Al collegio uninominale (Camera) di Barcellona Pozzo di Gotto, l’avvocato Natalia Cimino, consigliere comunale di Patti.

Un gruppo variegato fatto sia da politici con un percorso alle spalle che da professionisti prestati alla politica per mettere a frutto le proprie specificità professionali, dando voce nazionale alle esigenze del territorio nebroideo. L’intento espresso da ciascun candidato è, infatti, quello di rinnovare sia la sinistra che la destra, interessando in modo trasversale tutti gli elettori. (Mar.Pa.)

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it