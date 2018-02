Il volto buono della sanità messinese, NeMO Sud inaugura i nuovi posti letto (video)

Il volto buono della sanità messinese. Il Centro clinico Nemo Sud ha raddoppiato i suoi posti letto, mettendo a disposizione di pazienti e famiglie nuovi spazi, un’ampia palestra, altri ambulatori e una cucina dotata di tutti i confort. La giornata è iniziata con un incontro nell’Aula Magna del padiglione B del Policlinico di Messina a cui ha partecipato tra gli altri il Sottosegretario Ministero della Salute Davide Faraone, dell’Assessore alla Salute della Regione Sicilia Ruggero Razza e il Presidente del Centro Clinico Nemo Sud Alberto Fortuna e il Sindaco Renato Accorinti.

Competenza e umanità quella mostrata dallo staff del Nemo Sud, con in testa il professore Giuseppe Vita, che in 5 anni è stato riferimento per oltre 3000 pazienti. Una eccellenza che è diventata il vanto di una comunità, come dimostrato dalla presenza di istituzioni, associazioni e imprenditori che hanno voluto voluto sostenere il centro. La politica in prima linea, tra passerelle e responsabilità ma con la certezza di quanto sia necessario il lavoro del centro, che prende in carico le patologie muscolari nel sud del nostro Paese.

Stanze colorate e sorrisi sono parte della terapia, che si avvale dei farmaci più innovativi. Ma senza dimentare “Gesù socio di maggioranza” come ha ricordato Padre Marcellino che ha impartito la benedizione, in un clima di amicizia tra i pazienti, gli operatori e i presenti. Luoghi che hanno un’anima, perché sono allo stesso tempo luoghi di sofferenza e di speranza. Di amore. Come racconta la stanza dedicata a Federico.



