“A Messina l’Università della Pace”, la proposta di Accorinti all’Onu (video)

Felpa di Ghandi e parole semplici. Eppure la pace cammina sui progetti e sugli uomini che la mettono nell’agenda politica, come un obiettivo perseguibile e doveroso per l’umanità intera. Così il Sindaco di Messina Renato Accorinti è rimasto coerente con se stesso, con quel “peace no war ” gridato a Trump durante il G7 di Taormina. Anche ieri nella sede delle Nazioni Uite, in un contesto prestigioso, ha portato un messaggio di non violenza, una sfida culturale a cui ha dato la forma di una “Un’università della pace a Messina”, città di cui ha ricordato il suo essere centro del Mediterraneo.

Invitato a tenere un discorso alla conference room numero 8 del segretariato generale delle Nazioni unite, sul tema “Uno sguardo sullo sviluppo della cooperazione economica e sociale nell’area del Mediterraneo”, Accorinti ha parlato di pace tra i popoli, ricordando l’origine multiculturale della Sicilia: “Io ho la faccia araba, ma in Sicilia ci sono anche biondi con gli occhi azzurri”.

