Ficarra assenteista, interrogatori da lunedì

Inizieranno lunedì gli interrogatori di garanzia delle sedici persone, tra dirigenti e dipendenti del comune di Ficarra, accusati di truffa aggravata e continuata ai danni del comune e di false attestazioni. Sarà il gip Ugo Molina a sentire coloro che hanno ricevuto la misura interdittiva di sospensione dal pubblico ufficio.

E poiché è lo stesso che ha emesso i provvedimenti le difese si rivolgeranno direttamente al Tdl di Messina per chiedere la revoca o l’attenuazione della misura. Il sindaco Artale assicura la costituzione di parte civile già in sede d’udienza preliminare. La notizia sul caso Ficarra ha creato moltissimo scalpore in Lombardia, specie a Vigevano dove ci sono almeno 3500 ficarresi.

Molti dei quali han voluto twittare: “Lo sapevano tutti ma…” “Paese sputtanato, sarà impossibile ritrovare la verginità”. Cattivissimo e non riportabile il commento sul …tortoriciano indagato. ( G.Pensavalli)

