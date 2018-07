Sparatoria a San Giovannello, ferito un 57enne pregiudicato

Lo stavano aspettando sotto casa, questa mattina, in contrada Piano Stella a San Giovannello, i due uomini che in pochi secondi hanno sparato un colpo di pistola contro Antonino Dall’Aglio, 57enne noto già alle forze dell’ordine. Nonostante la ferita l’uomo è riuscito inizialmente a fuggire ma è stato raggiunto dai sicari che hanno riaperto il fuoco sparando questa volta altri tre colpi di pistola 7.65. L’uomo è stato trasportato al Piemonte dopo i soccorsi prestati dal 118 ed è stato necessario operarlo d’urgenza perché uno dei proiettili gli ha perforato l’intestino. Antonino Dall’Aglio non rischia la vita ma la prognosi rimane riservata e l’uomo rimarrà in ospedale sotto osservazione. Sull’accaduto intanto indaga la Squadra Mobile. Gli investigatori hanno ascoltato diversi testimoni e indagano sui precedenti del cinquantasettenne.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it