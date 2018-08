Due fratelli vittime di un incidente sulla SS185

Una famiglia spezzata e una comunità in lutto a Francavilla di Sicilia per la morte di duefratelli, coinvolti in un terribile incidente stradale avvenuto sulla statale 185 “di Sella Mandrazzi”, in località San Cataldo, nel comune di Motta Camastra.

Luciano Siracusa, 28 anni, e il fratello Francesco di 17 erano su un’Alfa 147, con altre due persone rimaste ferite, che si è scontrata con una Peugeot 307.

Sulle cause sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Taormina, prontamente intervenuti sul luogo del sinistro insieme ai militari della Stazione di Francavilla. Intanto i veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro.

Rinviata la festa in onore del santo protettore e compatrono Euplio: il paese si è stretto intorno alla famiglia Siracusa e la Parrocchia “Santa Maria Assunta” e l’Amministrazione Comunale francavillese hanno rinviato a domenica 23 settembre la processione prevista ieri.

