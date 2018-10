Cateno De Luca si è dimesso dall’ARS

“Per le eccessive strumentalizzazioni in atto rischio la compromissione delle azioni del consiglio comunali per questo motivo anticipo le dimissioni”. Doveva arrivare a Gianfranco Micciché, presidente dell’Ars, dopo il 23 novembre l’ufficializzazione delle dimissioni da deputato all’Ars da parte di Cateno De Luca. Invece durante il comizio di questo pomeriggio il primo cittadino ha letto la sua lettera ufficiale di dimissioni. “Avrei potuto continuare a essere in carica ma ho deciso di togliere la signoria vostra dall’imbarazzo istituzionale in cui si trova optando per l’esercizio del mandato elettorale di Sindaco di Messina. – ha proseguito il primo cittadino – Lei, Presidente Micciché, sa che sono innamorato della politica e delle sobrie istituzioni e sa che mai ho espletato i mandati senza tener conto della fiducia riposta in me. La mia attività è prova scolpita negli atti che ho presentato nei mesi da deputato”.

Questa la decisione di De Luca che, ha sottolineato, ha ormai rinunciato definitivamente anche alle dimissioni da sindaco. Tuttavia sarà compito di Danilo Lo Giudice portare la lettera all’ARS (questa la clausola del primo cittadino sottolineata fra le righe durante il comizio). “La mia è una politica del fare a cospetto delle chiacchiere. – ha continuato – Ho indugiato per qualche mese in più nel doppio ruolo non per approfittare della circostanza che la legge non prevede ma perché avevo la necessità di poter esercitare una necessaria azione di persuasione verso il consiglio comunale e per ottenere provvedimenti importanti che la città di Messina necessita”.

Si dichiara felice e spregiudicatamente libero adesso Cateno De Luca che non ha voluto aspettare la rimodulazione del piano di riequilibro. “Non vivo di politica ma la mia vita politica è solo una piccola rendita da lavoro di dirigente aziendale che svolgo – ha aggiunto – Solo gli stolti non comprendono che blasonati ruoli da deputati e fare il sindaco è rinunciare a oltre 10 mila euro al mese e votarsi a consistenti sacrifici di varia natura. Amo più fare il sindaco che parlamentare conto di continuare a essere amministratore di palazzi di governo e non politico di palazzi di potere”. A questo punto responsabilità del consiglio comunale e dei sindacati decidere se andare avanti per il Salva Messina. “In caso di corto circuito andremo tutti a elezione – ha chiosato a riguardo De Luca – Ora tocca a tutti andare contro le lobby che lucrano sulle risorse pubbliche. Non ho paura di essere travolto da queste caste e a mani nude le fronteggerò”.

Polemico anche verso Palermo: “Adesso basta essere un pachiderma: cerchiamo di essere riferimento per le comunità – ha spiegato – Sono convinto che Danilo Lo Giudice che mi sostituirà fra qualche giorno saprà portare avanti la difesa degli interessi della Sicilia e dei siciliani. Il mio sogno resta quello di tornare all’Ars da Presidente della Regione. Il mio non è un addio ma un arrivederci“. (Mar. Pa.)

