“Aria Nuova in Me”: sabato 17 novembre al teatro Savio di Messina, Francesco Buzzurro, con il suo live “One man band”

Il chitarrista di fama internazionale dallo stile trasversale che fonde il mondo classico con il jazz e la musica popolare, proporrà al pubblico alcuni grandi successi di artisti come Gershwin, Chick Corea, Dizzy Gillespie e Jobim, reinterpretati con personali arrangiamenti.

Grazie alle sue doti e alla sua abilità, Buzzurro si è esibito con alcuni dei “mostri sacri” del jazz internazionale e nazionale, come Toots Thielemans, Diane Schurr, Arturo Sandoval, Peter Erskine, Phil Woods, Joe Bowie, Bob Mintzer, Bill Russo, Vince Mendoza, Frank Foster, Bireli Lagréne, Mickey Howard, Joe Lovano, Joe Pisano, Franck Vignola, Francesco Cafiso.

Ha collaborato con grandi nomi della musica italiana come Lucio dalla, Renzo Arbore, Ornella Vanoni e tutt’ora collabora con Fabio Concato, Antonella Ruggiero e Pippo Pollina.

Definito da Ennio Morricone “tra i più grandi al mondo perché capace di far fruire a tutti la musica colta” Francesco Buzzurro si donerà agli spettatori in un turno unico, quello delle ore 21.00.

È possibile acquistare i biglietti :

on line attraverso la biglietteria virtuale www.clappiti.com/ biglietti-arb-associazione- culturale

presso la sede dell’associazione culturale ARB sita in Via Martinez, 11

presso la biglietteria del Teatro Savio sabato 17 dalle ore 10 alle ore 21.00

Costo del biglietto:

– € 15 biglietto intero

– € 13 ridotto per oltre 60 anni e inferiore a 35 anni

– € 10 per i soci “ARB”

– € 11 per i gruppi da e oltre 5 spettatori

– rientra in abbonamento libero da 10 o da 15 spettacoli

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it