Sanità a Messina: ecco i nuovi manager, manca ancora l’accordo per il Policlinico

Il criterio seguito dal governo è stato quello di non riconfermare nei propri ruoli coloro che erano stati designati dal precedente governo. E mentre mancano ancora i dirigenti dei tre Policlinici universitari, ecco la pubblicazione delle nomine ratificate dalla giunta regionale convocata d’urgenza dal Governatore Musumeci, che ha tenuto in gran conto il ruolo dell’assessore Razza. (Entrambi erano a Messina al varo di Elio, il nuovo traghetto di Caronte&Tourist)

Al Papardo di Messina è stato nominato Mario Paino, all’Irccs Bonino Pulejo di Messina Vincenzo Barone mentre alla guida dell’azienda sanitaria Aspe di Messina Paolo La Paglia.

La Sicilia è la seconda Regione d’Italia ad avere applicato la cosiddetta ‘Riforma Lorenzin’ che pone alla politica vincoli più stringenti nei criteri di scelta.

Tuttavia è ancora la politica a dover fare “quadra” e non c’è stato invece ancora accordo come detto sui nomi dei policlinici di Palermo, Catania e Messina. La designazione relativa ai vertici dei tre Policlinici universitari è stata differita alla conclusione del procedimento di intesa con i rettori degli atenei siciliani interessati. In particolare sembra che a Catania la mancata nomina sia dettata da una divergenza di vedute tra le scelte del rettore, prof. Francesco Basile, e quelle della giunta regionale.

AZIENDE SANITARIE

Asp di Palermo: Daniela Faraoni.

Asp di Catania: Maurizio Lanza.

Aspe di Messina: Paolo La Paglia.

Asp di Agrigento: Giorgio Santonocito.

Asp di Caltanissetta: Alessandro Caltagirone

Asp di Enna: Francesco Iudica.

Asp di Siracusa: Lucio Salvatore Ficarra.

Asp di Ragusa: Angelo Aliquò.

Asp di Trapani: Fabio Damiani.

OSPEDALI

Arnas Civico di Palermo: Roberto Colletti

Villa Sofia-Cervello di Palermo: Walter Messina

Cannizzaro di Catania: Salvatore Giuffrida

Garibaldi di Catania: Fabio De Nicola

Papardo di Messina: Mario Paino

Irccs Bonino Pulejo di Messina: Vincenzo Barone

