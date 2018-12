Rissa in Via Cesare Battisti, 15enne sfregiato al volto

Un 15enne, incensurato, è stato accoltellato nella notte tra sabato e domenica in via Cesare Battisti, nel tratto vicino all’incrocio con via Garibaldi, dove si concentra la movida nel weekend.

Il grave episodio è accaduto all’una, quando il ragazzo è uscito da un locale insieme ad altri quattro coetanei ed è stato avvicinato da un altro gruppo di ragazzi, uno dei quali, dopo una discussione, ha tirato fuori un coltello e lo ha colpito al volto, prima di fuggire. Il 15enne è stato portato all’ospedale Piemonte, dove gli sono state riscontrate ferite, per fortuna solo superficiali, guaribili in dieci giorni.

I carabinieri hanno ascoltato alcuni testimoni e stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza in zona per ricostruire l’accaduto.

