Il sindaco De Luca e lo spirito natalizio: annuncia pace e dichiara “non ho colore politico” (video)

di Palmira Mancuso – Un incontro formale ma dai toni decisamente natalizi. Il sindaco Cateno De Luca ha voluto accanto a se il presidente del consiglio comunale Claudio Cardile a sancire il “lavoro di squadra” su cui ha voluto puntare in questi primi sei mesi di amministrazione. Una squadra che non è solo la giunta (di cui tra l’altro ha annunciato il rimpasto “serenamente” a gennaio) ma tutte le componenti politiche e sociali. Certo quelle che hanno resistito alla “guerra”, necessaria, secondo la visione di De Luca che, tra classicismi e tradizionalismi da prima repubblica, ha tirato fuori l’ignoto latino del Vis pacem para bellum.

Insomma lo spirito del Natale è stata occasione per mettere un punto, o almeno un freno, all’incessata campagna elettorale: e tra i buoni propositi del Sindaco, che tra le righe ammette la presunzione di cui spesso resta vittima, c’è la ferma volontà di non cimentarsi più in dispute verbali (visto anche le diverse querele nel frattempo accumulate tra precedenti amministratori, sindacalisti e rivali politici).

Dopo aver annunciato il discorso di fine anno a social unificati (prima di Mattarella, solo per la gioia dei messinesi) lo abbiamo intervistato fuori dal Salone delle Bandiere. Un’intervista in cui ci ha stupito la sua dichiarazione di “non avere un colore politico e una posizione politica” tanto che nei prossimi mesi non rinnoverà la tessera a Sicilia Vera perchè lo impone il suo ruolo. Insomma il 2019 si preannuncia un governo delle larghe intese, e proprio in Giunta potrebbe consolidarsi questa nuova fase dell’amministrazione di Palazzo Zanca.

