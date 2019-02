Gambarie: skypass gratis con Caronte & Tourist, protocollo d’intesa con la Aspro Service

Nel quadro di una strategia mirata a incrementare il numero di turisti interessati alla valorizzazione dei tesori naturalistici presenti nei territori della Calabria e della Sicilia, favorendo per questa via il processo di conurbazione tra i territori e le comunità del messinese e del reggino del quale è naturalmente protagonista, Caronte& Tourist ha avviato una promozione che tende ad offrire ai propri clienti una serie di benefit collegati all’acquisto di biglietti Snow Daily (andata e ritorno in giornata).

Partner dell’iniziativa è la Aspro Service Soc. Coop .Arl, società che gestisce gli impianti di seggiovie delle Gambarie.

Grazie a un recente protocollo di intesa, la tariffa Snow Daily prevederà fino al 31 marzo il diritto a uno skipass giornaliero per gli impianti sciistici della Aspro Service a Gambarie.

Maggiori dettagli dell’offerta sono consultabili sul sito www. carontetourist.it.

