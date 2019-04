Ambasciatori Del Gusto: lo chef Pasquale Caliri entra nel consiglio direttivo, Cristina Bowermann confermata Presidente

Si è conclusa poco fa l’assemblea annuale dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, all’insegna della continuità e della voglia di portare avanti i progetti dedicati alla formazione e nuove iniziative per l’imprenditoria enogastronomica italiana di qualità.

L’assemblea, che si è tenuta a Roma presso il Palazzo delle Esposizioni, è stata anche l’occasione per votare il rinnovo delle cariche associative per il prossimo triennio 2019-2021: lo chef Pasquale Caliri entra nel consiglio direttivo, Cristina Bowermann confermata Presidente.

“ Terremo il focus sulla Sicilia – ha commentato lo chef messinese, dal quale faremo partire progetti ed operosità. Dal fare formazione che riguarda non solo chi si approccia alla ristorazione ma anche chi la vive da tempo, a stimolate iniziative culturali per la costruzione di una identità di cuoco moderno e capace di interagire sul territorio in modo nuovo, efficace e professionale. Da qui la nostra idea di una identità siciliana che possa anche essere d’esempio”.

“Sono felice di questa importante riconferma – ha dichiarato Cristina Bowerman – e ringrazio tutti gli associati per la fiducia che ripongono in me.” Ha esordito così l’Ambasciatrice del Gusto, subito dopo le votazioni dell’assemblea, che l’ha rieletta Presidente dell’Associazione.

Oltre alla carica di Presidente, sono stati confermati anche il Vicepresidente Paolo Marchi e il consiglio direttivo, composto da: Cesare Battisti, Vittorio Borgia, Renato Bosco, Mariella Caputo, Moreno Cedroni, Alessandro Gilmozzi.

“Abbiamo in programma tantissime attività – conclude Paolo Marchi, Vicepresidente dell’Associazione – volte a rafforzare l’identità enogastronomica italiana nel nostro paese e all’estero. Continua la nostra attività didattica con l’Istituto Alberghiero di Amatrice grazie al progetto Fare Formazione e siamo costantemente aperti a nuove collaborazioni, portando avanti il nostro metodo adg, ovvero: condividere le capacità, le esperienze professionali e la passione di ognuno di noi, con le tante realtà con cui ci relazioniamo per migliorare l’intero sistema della ristorazione italiana di qualità”.

