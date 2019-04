In occasione del Giro di Sicilia 2019 che si svolgerà martedì 3 aprile è stato disposto il divieto di transito veicolare dalle ore 13.15 alle 16.15 in molte vie della città, pertanto l’Ateneo, al fine di evitare disagi negli spostamenti agli studenti, sospenderà l’attività didattica per l’intera giornata in tutti i Dipartimenti.

