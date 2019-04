Le modifiche ai percorsi autobus in vista della tappa del Giro di Sicilia

Linea 1 (SHUTTLE):

Capolinea Giampilieri: L’ultima partenza con arrivo al capolinea di Statua Padre Pio sarà effettua-ta alle ore 10.20, le partenze delle ore 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20. effettue-ranno servizio fino alla Stazione C.le..

Capolinea di Padre Pio: L’ultima partenza con arrivo a Giampilieri Sup. sarà effettuata alle ore 10.20, le partenze delle ore 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.05 e 12.20 effettueranno servizio fino al Deposito Atm.

Linea 2 : Non effettua le corse dalla Zir dalle ore 12.50 alle ore 15.30.

Linea 3: Non effettua le corse dalla Zir dalle ore 11.35 alle ore 15.30.

Linea 4: Non effettua le corse dalla Zir dalle ore 12.25 alle ore 15.30.

Linea 5: Non effettua le corse dalla Zir dalle ore 12.40 alle ore 15.30.

Linea 6: Non effettua le corse dalla Zir dalle ore 12.20 alle ore 15.30

Linea 7: Non effettua le corse dalla Zir dalle ore 12.45 alle ore 15.30

Linea 8: Non effettua le corse da Villa Dante dalle ore 12.30 alle ore 15.30

Linea 9: Non effettua la corsa da Villa Dante delle ore 14.35.

Linea 10: Non effettua le corse dalla Zir dalle ore 12.35 alle ore 15.30

Linea 11: Con le corse in partenza da Cumia Sup. delle ore 11.45 e 13.40 effettuerà Capolinea a Villa Dante.

Linea 12: Non effettua le corse delle ore 12.30 e delle ore 14.15, dal Cavallotti

Linee 13, 14 e 15 : Dalle ore 12.30 alle 15.30 saranno limitati presso il V.le Europa corsia Monte—Mare, ultima fermata prima di Rotonda Zaera.

Linea 15 BIS: Non effettua la corsa delle ore 14.20 dal Cavallotti.

Linea 16: Con la corsa in partenza da P.zza Gonzaga delle ore 15.00, giunti sulla Via T. Cannizzaro proseguire per Via Garibaldi – Via 1° Settembre e Cavallotti senza raggiungere la Stazione C.le.

Linea 17: Con le corse in partenza da Citta Nuova delle ore 12.45e delle ore 14.00, giunti sulla Via T. Cannizzaro proseguire per Via Garibaldi – Via 1° Settembre e Cavallotti senza raggiungere la Stazione C.le.

Linea 18: Non effettua le corse delle ore 13.15 e delle ore14.30, dal Cavallotti.

Linea 19: Non effettua le corse delle ore 13.15 e delle ore 14.40, dal Cavallotti.

Linea 20: Non effettua le corse delle ore 12.55 e delle ore 14.35, dal Cavallotti.

Linea 21: Non effettua le corse delle ore 11.25 e delle ore 13.25, dal Cavallotti.

Linea 22: Non effettua le corse dalle ore 13.05 alle ore 15.30, dal Cavallotti.

Linea 23 e 24: Percorso regolare, nessuna interruzione.

Linea 25: Non effettua le corse delle ore 11.30 e delle ore 13.45, dal Cavallotti.

Linea 26: Non effettua le corse delle ore 11.40 e delle ore 14.10, dal Cavallotti.

Linea 27: Non effettua la corsa delle ore 14.15 dal Cavallotti.

Linea 29: Non effettua le corse delle ore 11.55 e delle ore 14.10 dal Cavallotti.

Linea 30: Non effettua le corse delle ore 12.05 e delle ore 14.20 dal Cavallotti.

Linea 31 e 32: Percorso regolare, nessuna interruzione.

Linea 33: Con le corse in partenza da Ponte Gallo delle ore 13.20 e 14.55 giunti sulla Via Garibaldi, proseguire per Via 1° Settembre e Cavallotti senza raggiungere la Stazione C.le.

Linea 35: La corsa in partenza da Acqualadrone delle ore 13.00 viene parzializzata al capolinea di Annunziata.

Il servizio riprenderà alle ore 15.30 come da orario di tabellino e comunque dopo la comunicazione della Centrale Operativa dei VV.UU., di ripristino della circolazione nel percorso interessato al passaggio della carovana ciclistica.