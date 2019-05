Lascia L’arma dei Carabinieri ed entra in convento

Ilenia Siciliani, 26 anni, originaria del Frusinate, non sente più la chiamata per l’Arma dei Carabinieri, ma quella di Dio.

Atleta, maratoneta, amante delle due ruote, da sola ha fatto un viaggio per la Sicilia per visitare le chiese più belle. Poi il viaggio a Medjugorie, ad agosto, dove ha incontrato alcune suore con le quali è rimasta in contatto maturando l’idea di entrare nella loro congregazione. Da allora, Ilenia, è rimasta ferma nella posizione di cambiare divisa e vestire l’abito religioso.

Lascia i colleghi di Caltanissetta, dove ha prestato servizio, per entrare come postulante nelle missionarie della Divina Rivelazione, per poi continuare il suo cammino di noviziato e di Professione Semplice, per poi eventualmente arrivare sino alla totale consacrazione con la Professione Perpetua.

Nel suo ultimo giorno di servizio, prima della partenza per un convento a Roma,i colleghi e amici hanno salutato la ragazza con una celebrazione eucaristica in suo onore alla parrocchia Regina Pacis di Caltanissetta cui hanno partecipato esponenti della curia romana e palermitana, tra cui il cappellano militare della Regione Sicilia, don Salvatore Falzone.

