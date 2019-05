Europee 2019: sconti su treni, aerei, navi per gli elettori fuorisede

Sconti su treni, traghetti e aerei per i fuori sede che tornano a casa per votare il 26 maggio, giorno in cui si svolgeranno le Europee 2019 e in cui si voterà in oltre 3800 comuni italiani e per il rinnovo del consiglio regionale del Piemonte e del suo presidente. Guardando ai treni, l’agevolazione “Viaggi degli elettori” Trenitalia prevede sconti del 70% sulle Frecce e del 60% sui treni regionali, in Standard o seconda classe.”Il viaggio di andata – si legge sul sito – non può essere effettuato prima del 17 maggio 2019 e quello di ritorno non oltre il 5 giugno 2019. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci è previsto domenica 9 giugno 2019. In questo caso il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 31 maggio 2019 e quello di ritorno non oltre il 19 giugno 2019.

Lo sconto è possibile ottenerlo soltanto presentando nelle biglietterie e nelle agenzie di viaggio autorizzate, carta d’identità e tessera elettorale che attesti l’avvenuta votazione.

Più semplice invece la procedura con Italo, che prevede il 60% di sconto per i fuori sede. Gli utenti possono infatti usufruire dello sconto nel momento stesso dell’acquisto del biglietto: “Il viaggio di andata deve avvenire in una data compresa tra il 17/05 e il 26/05, mentre il viaggio di ritorno deve avvenire in una data compresa tra il 26/05 e il 05/06”. E “in occasione del viaggio di ritorno, per la validità del biglietto dovranno essere necessariamente esibiti il documento di identità e la tessera elettorale con il timbro dell’avvenuta votazione”.

Alitalia invece prevede uno sconto di 40 euro sulla tariffa un volo nazionale, andata e ritorno, utilizzato per recarsi presso la sede del seggio elettorale. È possibile acquistare il biglietto fino al 26 maggio per partire tra il 18 maggio e il 26 maggio e rientrare dal 26 maggio al 2 giugno e per usufruire delle agevolazioni al momento del check-in e dell’imbarco al passeggero verrà semplicemente chiesto di esibire la propria tessera elettorale. Al ritorno la tessera elettorale dovrà mostrare l’avvenuta votazione.

Per chi viaggia via mare ci sono offerte previste da Tirrenia (60%) e Caronte per la Sicilia (60%)”.

