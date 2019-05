Emma Bonino fa tappa in Sicilia, da Palermo uno sguardo europeo

Bagno di folla per Emma Bonino che ha fatto tappa a Palermo. Lavoro, trasporti, infrastrutture, fondi europei e politiche giovanili: queste le parole d’ordine per la grande assemblea siciliana di +Europa, tenutasi questa mattina al Teatro Orione e a cui ha partecipato anche la rappresentanza messinese del partito, con il candidato Giuseppe Sanò, il consigliere comunale e coordinatore provinciale Alessandro De Leo, la giornalista Palmira Mancuso membro dell’Assemblea nazionale.

Durante l’incontro, a cui hanno partecipato centinaia di cittadini, la storica leader dei Radicali fondatrice di +Europa, Emma Bonino, ha ricordato che “con il voto del 26 maggio i cittadini avranno una grande responsabilità: quella di decidere il futuro di questa Europa”.

“La Sicilia e la Sardegna – ha continuato Bonino – sono terre dalle grandi potenzialità, un ponte tra l’Europa e il Mediterraneo. Bisogna attrezzarsi e consegnare ai nostri figli un futuro differente”.

Dello stesso avviso, Fabrizio Ferrandelli, capolista, coordinatore regionale di +Europa e della campagna per le europee in Sicilia e Sardegna, sul palco insieme agli altri candidati della circoscrizione insulare: “Quello che è mancato, in Sicilia e Sardegna, è stata una classe dirigente seria e credibile, attrezzata per mantenere le promesse fatte alle persone. Oggi le cose sono diverse, oggi ci siamo noi: da sempre presenti sul territorio, da sempre impegnati a tutela e sostegno delle persone, dei diritti e della dignità”.

“Palermo è la porta dell’Europa e il 26 maggio – ha detto Ferrandelli – da qui apriremo il cammino per l’affermazione di un progetto solido e concreto che può davvero di cambiare l’Italia partendo da Sud. Basta volerlo”.

Subito dopo l’incontro, dalla Cala di Palermo – il porto della città, luogo di approdo dai tempi dei fenici – è partito il flash mob con una grande bandiera dell’Europa, spiegata dai candidati a simboleggiare la volontà di +Europa di fare di Palermo la porta d’ingresso del continente verso un orizzonte di umanità, solidarietà, sviluppo e diritti

