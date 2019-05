Il Consiglio Comunale di Messina approva la mozione per salvare Radio Radicale

Approvata in consiglio comunale la mozione per salvare dalla chiusura Radio Radicale presentata dal consigliere Alessandro De Leo (gruppo misto – Più Europa).

Dodici i voti favorevoli (Calabrò, Caruso, Crifò, D’Angelo, De Leo, Gennaro, La Fauci, Pagano, Rizzo, Scavello, Serra, Sorbello, Vaccarino), sette i contrari (Argento, Bramanti, Cannistrà, Fusco, Giannetto, Mangano, Schepis), astenuto il presidente Cardile.

“Voglio ringraziare i colleghi che hanno sottoscritto e votato l’ordine del giorno che impegna il Sindaco, la Giunta e la Presidenza del Consiglio ad attivarsi per fare appello al Governo italiano affinché lo stesso possa cambiare la propria decisione e rinnovare la convenzione necessaria ed urgente per esercitare il diritto alla conoscenza – dichiara il Consigliere Comunale Alessandro De Leo – Non vogliamo che venga spenta l’unica voce che ha portato le istituzioni nelle case di tutti, facendo lezioni di politica, spiegandone i meccanismi. E noi che facciamo politica – ha concluso – non possiamo che chiedere con forza che non si sperperi il patrimonio di conoscenza che Radio Radicale ha sempre rappresentato”.

“Un gesto molto significativo – aggiunge il consigliere del Pd Gaetano Gennaro – che si unisce a quello di coloro che in tutta Italia stanno lottando affinché la voce libera di Radio Radicale non sia messa a tacere. Mi spiace per i colleghi che hanno votato contro, oggi hanno perso un’occasione importante per dimostrare ai cittadini che la libertà e la democrazia sono al di sopra dei Governi di turno e degli schieramenti politici.”

