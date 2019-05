Tenta di rubare un’auto sul Torrente Trapani: arrestato dai Carabinieri

Nel tardo pomeriggio del 18 maggio scorso, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina, hanno arrestato B.V. 61enne pregiudicato del luogo, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.

I Militari, intorno alle ore 15,00 dello scorso 18 maggio, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso e bloccato, nella via Torrente Trapani, un uomo che stava forzando la portiera di un’autovettura. Sottoposto a perquisizione, il 61enne è stato trovato in possesso di un grimaldello e di un cacciavite, arnesi utilizzati per forzare il veicolo.

L’attrezzatura rinvenuta è stata sequestrata e l’uomo è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso.

Nella mattinata odierna, l’arrestato è stato condotto dinnanzi al Giudice del Tribunale di Messina per il giudizio direttissimo al termine del quale, l’A.G. ha convalidato l’arresto dei Carabinieri.

