Messina ricorda Giovanni Falcone, due importanti eventi in città

Il 23 maggio per ricordare Giovani Falcone a Messina ci saranno due diverse ed importanti occasioni.

Alle 10.30 l’aula magna del Rettorato ospiterà la “Giornata in ricordo di Giovanni Falcone”, organizzata dal Centro studi sulle mafie dell’Università.

Sempre giovedì, alle 15, nell’aula manga della Corte d’appello, organizzato dall’Associazione nazionale magistrati e dall’Ordine degli avvocati, si terrà la “Giornata per non dimenticare. Storie di mafia”.

Nell’ambito della Giornata in ricordo di Giovanni Falcone, sempre giovedì 23 maggio alle ore 19.30, presso il Cineauditorium Fasola – via San Filippo Bianchi, verrà proiettato, in anteprima, il film di Marco Bellocchio “Il traditore”, con Pierfrancesco Favino.

Per la visione del film, considerata l’esigua disponibilità di posti, potrà essere consentito l’accesso ad un numero limitato di persone.

Occorre pertanto che il Personale Docente, Tecnico Amministrativo e gli Studenti si prenotino al seguente link: https://developers.unime.it/events, accessibile dalla rete di ateneo oppure dall’esterno tramite VPN, entro e non oltre le ore 14.00 del 21/05/2019 .

La piattaforma acquisirà le prenotazioni in ordine di arrivo e fino alla capienza dei posti disponibili, con una distribuzione in percentuale.

Dopo avere effettuato la regolare prenotazione sarà possibile ritirare il pass necessario per l’accesso alla sala nei giorni 20 e 21 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 20.00 e il 22 maggio dalle ore 9 alle 14, presso la Segreteria Generale del Rettorato (Dott. Roberto Familiari).

Qualora si liberassero posti, coloro i quali si sono prenotati in “overbooking” saranno contattati per il ritiro del pass di accesso.

