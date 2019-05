Taormina: evade dagli arresti domiciliari, arrestato dai Carabinieri.

Lo scorso 20 maggio, i Carabinieri del Comando Stazione di Taormina, hanno arrestato, in flagranza di reato, R.S. 54enne pregiudicato del luogo ritenuto responsabile del reato di evasione, dal regime degli arresti domiciliari cui era sottoposto.

I Carabinieri, durante un controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari, non hanno trovato l’uomo all’interno della propria abitazione e, successivamente, lo hanno rintracciato sulla pubblica via ed arrestato in flagranza del reato di evasione.

L’arrestato è comparso ieri davanti al Giudice del Tribunale di Messina che ha convalidato l’arresto effettuato dai Carabinieri, confermando nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it