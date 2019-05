Bisconte un villaggio abbandonato a pochi passi dal centro

“È una vergogna nel 2019 vedere ancora cittadini dover attraversare quella zona a piedi per raggiungere la fermata più vicina o le poche attività commerciali rimaste, in mezzo al degrado più assoluto. Un’area spesso avvolta dai fumi tossici dei roghi appiccati ai rifiuti e senza alcuna sicurezza stradale” , queste le parole del consigliere Alessandro Geraci (M5S) in riferimento alla parte alta della Via Caltanissetta nel Villaggio di Bisconte.

Il villaggio, che rientra in ambito di risanamento, nel 2005 è stato oggetto di un parziale sbaraccamento nella parte superiore che da allora è diventata una discarica di materiale pericoloso a cielo aperto , difatti l’intera area in questione è stata posta sotto sequestro.

“Per questo- continua il Consigliere- in attesa di un prossimo confronto con il vicesindaco Mondello con delega al risanamento, in cui proveremo ad affrontare diverse questioni relative al villaggio, ho chiesto al disponibile presidente ATM Campagna un sopralluogo per rendersi conto da vicino del problema.”

“Chiedendo prima di tutto – prosegue Geraci – di aumentare la frequenza della linea 15 che collega Catarratti/Bisconte con il centro cittadino e suggerendo di operare una piccola variante che permetta ai residenti del villaggio di non dovere attraversare più a piedi quell’area abbandonata per recarsi alla fermata ATM permettendogli di riprendere il bus nella piazza antistante la chiesa, come avveniva molti anni fa; in attesa di una vera bonifica dell’intera zona.”

