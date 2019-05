Buon compleanno Don Franco

Monsignor Montenegro conosciuto da tutti come Don Franco, oggi compie 73anni.

Il Cardinale, arcivescovo metropolita di Agrigento, nato a Messina è conosciuto per la sua affabilità e sensibilità verso gli ultimi.

Ci accodiamo anche noi agli auguri formulati dal settimanale diocesano agrigentino“Amico del Popolo” e a tutti coloro che conoscono Don Franco, per augurargli buon compleanno ad un uomo, un sacerdote, fedele testimone del Vangelo, che non ha paura di prendere posizioni chiare e forti contro le politiche razziste degli ultimi tempi per difendere i deboli e gli oppressi.

Auguri don Franco, buon compleanno! (GM)

Foto-l’Amico del popolo

