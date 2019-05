24 hour project, 24 ore di street photography il 25 maggio anche a Messina

Torna l’appuntamento annuale con il più grande evento di street photography al mondo: il prossimo 25 Maggio 2019 scatta il 24 hour project, 24 ore di street photography che coinvolgeranno migliaia di fotografi in tutto il mondo. Un’ edizione, l’ottava per l’esattezza, dedicata alle donne.

24HourProject è sostanzialmente una maratona fotografica di ben 24 ore: chi partecipa scatta e condivide sui propri social network (Instagram, Twitter, Facebook, Google+ etc…) una foto ogni ora, quindi 24 in tutto, per “documentare, nel medesimo giorno, come vivono le persone di città diverse” con l’hastag di riferimento: #24HourProject. In questa edizione focus sprattutto sulle donne, i fotografi coinvolti dovranno documentare storie di donne di tutto il mondo, oltre al racconto della quotidianità della proprio città come da tradizione. Le foto, importante ricordare, devono essere scattate obbligatoriamente tutte il 25 Maggio, secondo l’orario locale: 24 foto, una all’ora. Un progetto che si ripete oramai da anni e che prevede degli eventi collegati direttamente alle fotografie raccolte durante il giorno stabilito della maratona fotografica. Nella scorsa edizione, tanto per evidenziare alcuni numeri, hanno partecipato 4,280 fotografi da 850 città (tra cui Messina con Francesco Algeri ambasciatore dell’iniziativa) ed in rappresentanza di 112 Paesi.

Mostre itineranti e un libro ufficiale con le migliori foto selezionate saranno infatti realizzati nel corso del 2019 e il ricavato sarà donato interamente ad alcune organizzazioni non profit selezionate che lavorano per garatire maggiore dignità e potere alle donne: Atena in Iran, GES Mujer in Messico, Sacred Valley Health in Perù e She Has Hope in Uganda. Territori e zone in cui le donne, purtroppo, ancora oggi subiscono violenze e discriminazioni. Non è un caso che l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha registrato che nell’ultimo anno il 70% delle donne di tutto il mondo ha subito un qualche tipo di violenza. Due anni fa il materiale raccolto è servito per sostener “LesvosSolidarity” un campo profughi realizzato e gestito a Lesvos (Grecia), mentre lo scorso anno chi ha partecipato ha contributio al miglioramento di un’organizzazione no profit in India, la Shakti Vahini. Tutti possono partecipare, fotografi professionisti, amatori e semplici curiosi. Con una fotocamera professionale od un s emplice smartphone. Ai partecipanti viene chiesto di concentrarsi con le loro fotografie sulla condizione umana: “pensa – viene suggerito – alle emozioni universali, lo humor, l’amore, la tristezza, la gioia, la soddisfazione, il dolore, la solitudine e catturalo in una foto“. Il genere, ovviamente, è la Street Photography.

Per partecipare, oltre ad avere tanta resistenza fisica e mettere in conto un bel po’ di sonno arretrato alle spalle, è sufficiente iscriversi al sito http://www.24hourproject.org/ dove è possibile trovare ulteriori informazioni ed anche un elenco degli “Ambassador” di 24HourProject città per città, compresa Messina.

Gli Ambassador potranno fornire le risposte alle vostre domande, oltre ad alcuni consigli utili.

Partenza quindi alle 00:00 di giorno 25 maggio (venerdì notte) fino alle 23:59 del medesimo giorno. “Documenting humanity to make a difference”.

