Cinema & Teatro: ecco le novità dell’estate al Teatro dei 3 Mestieri

Grandi novità in arrivo per il Teatro 3 Mestieri di Messina. Dopo aver concluso, infatti, la stagione invernale “Radici per restare”, a breve saranno resi noti gli spettacoli che faranno parte del cartellone estivo.

Non solo teatro però, perché da quest’anno ci sarà una novità importante, perchè verrà dato spazio anche il cinema all’aperto, in collaborazione con la Multisala Apollo.

Questo nuovo progetto estivo vede coinvolti il direttore artistico del Teatro, Stefano Cutrupi, il direttore amministrativo Angelo Di Mattia e la direttrice dello storico cinema messinese, Loredana Polizzi.

Nei prossimi giorni saranno comunicati i titoli cinematografici che faranno parte di questo ciclo di proiezioni che contribuiranno a valorizzare ulteriormente lo spazio del Teatro di Via Roccamotore di Tremestieri, che da anni ormai dà un contributo fondamentale allo sviluppo di attività culturali nella zona sud di Messina, coinvolgendo tutte le fasce di età e proponendo tantissime discipline artistiche.

