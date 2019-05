Europee 2019, PD Messina “campagna elettorale peggiore che il paese ricordi”

“Il Partito Democratico chiude la campagna elettorale per le europee a testa alta: nella peggiore, per toni e contenuti, che questo paese ricordi, noi abbiamo tenuto la barra dritta, senza lasciarci sedurre né intimorire dai toni che i nostri avversari hanno messo in campo, intrisi di odio, false notizie e programmi che rasentano la follia, e spingendo invece sui temi che da sempre sono nostri: lavoro, welfare, migrazioni, fondi europei e l’importanza di un’Europa di popoli contrapposta a localismi, nazionalismi ed egoismi, per una campagna elettorale impostata sul dialogo e sulla comprensione delle dinamiche che regolano politica e rapporti europei, e non su slogan urlati e populismo, ponendoci come l’unica, reale alternativa alle derive razziste, xenofobe, demagogiche e populiste che ammorbano la politica italiana”.

Così la segreteria provinciale e la deputazione del Pd di Messina commentano la fine della campagna elettorale prima delle Europee di domenica 26 maggio.

“Messina ha avuto l’onore ed il piacere di ospitare le candidate Caterina Chinnici e Michela Giuffrida, eurodeputate uscenti che nei cinque anni precedenti si sono contraddistinte per impegno e propositività riconosciute a livello europeo, Virginia Puzzolo, ingegnere che si occupa di astrofisica ed è capo settore nell’Agenzia esecutiva per la Ricerca della Commissione Europea, ed il candidato Pietro Bartolo, che per decenni ha fatto il medico a Lampedusa, terra di frontiera, toccando con mano il fenomeno delle migrazioni ed i drammi e le tragedie ad esso connessi”. “A loro – continua la nota – noi messinesi e siciliani affidiamo la rappresentatività in Europa, consapevoli della loro forza, passione e soprattutto competenza: in un periodo storico in cui chi urla più forte e la spara più grossa riscuote più consensi, noi abbiamo scelto di distinguerci, selezionando il miglior materiale umano possibile per governarci e portare le istanze dei territori a Bruxelles, certi che sarà una scelta che chi si recherà alle urne saprà premiare”, concludono la segreteria provinciale e la deputazione del Pd di Messina, annunciando che subito dopo le elezioni europee si riunirà l’esecutivo e la deputazione per parlare della situazione amministrativa della città di Messina.

