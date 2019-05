Filicudi, installato al porto il defibrillatore donato da Renato Accorinti

E’ stato installato ieri mattina al porto di Filicudi il decimo dei defibrillatori semiautomatici esterni PHILIPS EMERGENCY CARE acquistati a gennaio da Renato Accorinti per il progetto “Messina Città cardioprotetta”. L’undicesimo sarà installato nelle prossime settimane a Reggio Calabria, all’interno di Palazzo San Giorgio.

L’indispensabile apparecchiatura salvavita è stata collocata all’esterno dell’unica farmacia esistente nell’isola, sul lungomare Santamaria, in un luogo immediatamente accessibile a tutti (oltre che debitamente segnalato), e affidata per la manutenzione a Stefano Zagami con la presenza del medico di turno della Guardia medica dott. Gaetano Nocita.

Grazie alla preziosa collaborazione del delegato della circoscrizione di Filicudi, Giovannino Rando, e del responsabile Protezione civile Stefano Rando, nella giornata di giovedì a Villa La Rosa si è svolto il corso di formazione alle manovre di riabilitazione cardiopolmonare e all’uso del defibrillatore, al quale hanno partecipato 20 cittadini dell’isola, tenuto dagli esperti del SUEM “118”, l’infermiere Vincenzo Andaloro e il medico Daniele Marino che collabora fin dall’inizio a questo progetto insieme agli Ordini dei medici, dei farmacisti e delle professioni infermieristiche, alle Aziende ospedaliere Papardo e Piemonte, all’ASP, alla Croce Rossa e ad altre associazioni.

Gli operatori del “118” hanno inoltre già programmato per l’inizio di giugno un ulteriore corso di formazione per il politrauma e il recupero degli infermi nelle zone impervie, oltre che per la riabilitazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore in ambito pediatrico. «Abbiamo gettato le basi – hanno commentato Daniele Marino e Renato Accorinti – per rendere Filicudi un’isola a tutti gli effetti cardioprotetta. Siamo particolarmente soddisfatti, perché abbiamo trovato una comunità estremamente motivata e contiamo di ripetere l’esperimento anche in altre isole».

Nelle prossime settimane verranno annunciate altre iniziative promosse da Renato Accorinti che stanno per essere definite dopo una lunga fase di programmazione in sinergia con gli esperti e i tecnici dei settori interessati. In particolare, si stanno acquisendo le necessarie autorizzazioni per la collocazione di canestri per il gioco del basket in diversi spazi pubblici, piazze, oratori e luoghi di socializzazione cittadini. Inoltre, nei prossimi giorni Renato Accorinti comunicherà una ulteriore donazione non prevista inizialmente, ma la cui utilità è stata al centro del dibattito negli ultimi mesi.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it