Ottimo risultato di Più Europa a Messina e provincia, De Leo “premiato il nostro giovane gruppo, continueremo a crescere”

“Ringraziamo gli elettori a Messina e provincia che hanno dato fiducia a Più Europa, che con quasi 5.000 preferenze è la seconda città in Sicilia dopo Palermo”, a dirlo il consigliere comunale Alessandro De Leo, coordinatore del gruppo provinciale di Più Europa di cui fanno parte Palmira Mancuso, membro dell’Assembla nazionale e il candidato Giuseppe Sanò.

“Il risultato da fiducia e slancio al nostro gruppo, ha premiato il lavoro di squadra che ha trovato sintesi nella candidatura del nostro Giuseppe Sanò – continua De Leo – a cui va il ringraziamento per aver saputo ben rappresentare gli obiettivi che continueremo a perseguire: presenza sul territorio, partecipazione, attenzione all’ambiente e alle minoranze”.

“Abbiamo dimostrato di non temere le sudditanze politiche – conclude De Leo – e crediamo che nel futuro potremo ancora crescere, rappresentando quell’area liberaldemocratica e progressista. Dal risultato raccolto il nostro nuovo modello fatto da nuove generazioni, è stato apprezzato. Adesso più che mai continueremo come gruppo a lavorare per dare risposte alla Città, alla Provincia, alla Sicilia e all’Italia”.

