Il messinese Fra Antonino Catalfamo è il nuovo Ministro Provinciale dei Frati Minori di Sicilia

È iniziata ieri la seconda sessione del Capitolo Provinciale dei Frati Minori di Sicilia. Come in programma oggi è stato eletto in nuovo Ministro Provinciale che ricoprirà l’incarico per sei anni. Si tratta di Frate Antonino Catalfamo originario di Curcuraci- Messina che succede a Frate Alberto Marangolo anche lui messinese di Paradiso.

Fra Antonino ha 42anni, attualmente ricopre il servizio di Guardiano e di animatore vocazionale presso il convento di Chiaramonte Gulfi (Rg)

Entra in convento il 19 Novembre 1999 ad Alcamo (Tp)

Inizia il noviziato il 16 Settembre 2000 a Fontecolombo (Ri)

Emette la Professione temporanea il 17 Settembre 2001 a Palermo

Emette la Professione solenne il 23 Aprile 2006 a Messina

È ordinato Diacono il 25 Giugno 2007 a Palermo e Presbitero il 24 Agosto 2008 a Gangi (Pa)

Terminato il tempo della formazione ha ricoperto diversi incarichi tra cui Definitore provinciale Coordinatore nazionale della Pastorale Vocazionale, Moderatore per la Formazione Permanente.

I frati continuano la celebrazione del Capito, con l’elezione del Vicario Provinciale e del definitorio provinciale che collaborerà con il nuovo Ministro.

