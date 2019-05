quattro minori rubano un’auto e passeggiano per la città con la radio a tutto volume.

Una vera goliardia quella di quattro minori milazzesi che per riempire il loro tempo, pensano bene di rubare una Toyota Yaris e di andarsene in giro per la città con la musica sparata a tutto volume, tanto da destare curiosità dei passanti e in particolare l’attenzione di un’amica della proprietaria dell’auto, la quale già aveva denunciato il furto ai Carabinieri di Milazzo.

L’amica accertandosi che il mezzo era quello rubato, ha chiamato i Militari dell’Arma che hanno rintracciato i quattro minori in Via Piraino, che hanno tentato la fuga cercando di mimetizzarsi tra i clienti di un bar.

I carabinieri hanno restituito l’auto alla legittima proprietaria

