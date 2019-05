Tennis: le ragazze del Ctv si giocano il titolo regionale di serie C, l’under 12 maschile a squadre vince il titolo siciliano

Da venerdì 31 maggio a domenica, sui campi in terra battuta di viale della Libertà del Ctv, si disputerà la final three del campionato siciliano a squadre di serie C femminile.

Le padrone di casa del Circolo del Tennis e Vela (Giulia Tedesco, Fabrizia Cambria, Giulia Sottile, Giuliana D’Ambrogio, Teresa Cambria, seguite dal capitano Gino Visalli) reduci dalla vittoria nel doppio confronto di playoff con le ragazze del Country Time Palermo, affronteranno il Match Ball Mascalucia (Martina Forcisi, Chiara Gerbino, Maria Covato, Alexandra Marina, Sofia Di Mauro, Enrica Maria Boscarino, Cristina Trombetta) e il Tc Kalta Palermo (Karthiga Thavarajaningam, Giada Defendi, Ilenia Monti, Ramona Perricone, Antonella De Luca, Noemi Lombardo, Alessandro Sposito) per la conquista del titolo regionale e l’inserimento nel tabellone nazionale per il salto in serie B.

Questo il calendario della tre giorni di tennis femminile in riva allo Stretto.

Venerdì 31 maggio ore 14: Match Ball Mascalucia vs CT Vela Messina.

Sabato 1 giugno ore 10: TC Kalta vs Match-ball Mascalucia.

Domenica 2 giugno ore 10: CT Vela Messina vs TC Kalta.

Under 12 maschile. Nei giorni scorsi, intanto, i giovanissimi del Ctv dell’under 12 maschile, seguiti dal maestro Pierpaolo Vidiri, con la squadra “A” (Giorgio Ragno, Enrico Egitto, Nicola Randazzo e Cristiano D’Amore) si sono laureati campioni siciliani battendo in finale il Tc Siracusa per 2 a 1 e si sono qualificati alla prossima fase di macroarea, mentre la squadra “B” (Sergio Alveario, Federico Gargano, Alessandro Tommasini e Pietro Vermiglio) ha chiuso al terzo posto.

Finale regionale a squadre under 12

Tc Siracusa -Ctv Messina 1-2

Egitto b. Muscolino 6-0 6-1

Scancarello b. Ragno 4-6 6-3 7-6

Egitto-Ragno b. Scancarello-Storaci 6-3 6-0.

