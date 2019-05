Furnari: arrestato per detenzione sostanze stupefacenti

Questa notte, i Carabinieri della Stazione di Furnari (ME) hanno arrestato in flagranza di reato R.O., 21enne, ritenuto responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi, durante i servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Furnari avevano rilevato dei movimenti sospetti nel parco pubblico della frazione Tonnarella abituale luogo di incontro dei giovani della zona.

Questa notte, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno incrementato la vigilanza nei pressi del parco pubblico notando R.O. conversare con altri ragazzi. Il giovane, accortosi della presenza dei militari, si è disfatto di un involucro in plastica gettandolo a terra. Il gesto è stato notato dai Carabinieri che sono intervenuti recuperando l’involucro di cui il ragazzo si era appena disfatto, all’interno del quale vi erano 22 dosi di sostanza stupefacente (21 dosi di “hashish” ed una dose di “marijuana”), confezionate in bustine in cellophane, per un peso complessivo di circa 30 grammi e bloccando R.O. che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso della somma contante di 240 Euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro ed R.O. è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, come disposto dal Sostituto Procuratore di turno, Dr. Matteo De Micheli, il giovane è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it