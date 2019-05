Pride dello Stretto: aderisce la Consulta degli Studenti

Un altro pezzo importante della società messinese sarà presente al primo Pride dello Stretto: sono gli studenti che oggi attraverso la Consulta Metropolitana hanno aderito formalmente all’evento dell’8 giugno.

Lo ha annunciato stamattina il presidente Albert Finocchiaro durante l’incontro promosso a Palazzo Zanca dal presidente di Arcigay Messina Rosario Duca, con il consigliere comunale Alessandro Russo, proponente della delibera approvata all’unanimità dall’aula e con la quale anche il civico consesso ha sposato l’iniziativa.

“Le parole più belle vengono dai ragazzi: “La diversità è ricchezza. Non ci deve essere paura ad accettare chi non la pensa come noi” – dichiara Russo – Il futuro di questa città è nelle loro mani! “

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it