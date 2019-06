San Fratello: inaugurato il campetto di calcio a cinque

Il Sindaco Dott. Salvatore Sidoti e don Salvatore Di Piazza attorniati da tantissimi ragazzini, hanno inaugurato il campetto di calcio a cinque, intitolato a Paolo Carroccio, scomparso prematuramente nel 2002. Paolo ha giocato per tantissimi anni nella squadra del San Fratello, appassionato di calcio tanto che anche malato andava al campo sportivo per visitare i suoi amici che si allenavano.

Il campetto a lui dedicato nel 2003 a causa della non custodia e non curanza, in pochi anni divenne impraticabile.

L’amministrazione Fulia con un mutuo ha voluto ridare al rettangolo di gioco il suo vecchio splendore, i lavori eseguiti da una dita di Favara, sono stati portati a termine dall’amministrazione Sidoti che ha affidato la struttura a Delfio Cortese e Delfio Calabrese che ultimando i lavori degli spogliatoi hanno iniziato l’attività calcistica con i ragazzini della scuola Calcio dedicata al Santo africano nato a San Fratello, San Benedetto il Moro.

Presenti alla riapertura della struttura la Signora Carroccio Oriti, sorella di Paolo, l’assessore Mancuso e il presidente del consiglio Morello.

Grande sensibilità e altruismo da parte di Delfio Cortese che ha espresso il desiderio di dedicare una volta alla settimana l’apertura del campetto a tutti i bambini non iscritti alla scuola calcio in modo di dare a tutti la possibilità di giocare con lo scopo di far creare amicizia e imparare a relazionarsi con gli altri.

“Lo scopo– precisa Calabrese – è togliere dalla strada i ragazzini e dargli una linea educativa collaborando con i loro genitori.”

Erano presenti anche i giovani dell’ASD San Fratello accompagnati dall’ex presidente Sara Caprino sempre presente e premurosa nei confronti della compagine nero-verde. (GM)

