De Luca: “Interrompo lo sciopero della fame”. Approvato all’ARS odg per l’utilizzo di 350 milioni del Fondo Sviluppo e Coesione

Prendo atto dell’approvazione all’Ars delll’ordine del giorno che prevede l’utilizzo di 350 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc) in favore delle ex Province Siciliane ed evitare il dissesto finanziario. Termina la mia barricata a Palazzo dei Leoni e sospendo contestualmente lo sciopero della fame. Sono molto soddisfatto, perché aldilà dei toni, c’è sempre un momento in cui la vera politica prevale sugli egoismi e sulle posizioni di principio non utili alla Sicilia e i siciliani”. A riferirlo è il Sindaco della Città Metropolitana di Messina, on. Cateno De Luca, il quale ringrazia per la solidarietà ricevuta in questi due giorni in cui ha portato avanti una pacifica protesta per il bene del territorio.

“Adesso pero – conclude il Primo cittadino – nella considerazione che a Roma, la discussione sulle ex Province è stata rinviata a lunedì, è fondamentale che l’Assessore Armao e il Presidente Musumeci, alla luce della deliberazione del Parlamento Siciliano, diano immediata intesa per modificare l’emendamento in discussione in Commissione Bilancio alla Camera. Ribadisco, che occorre modificare all’istante l’accordo Stato Regione che prevedeva 100 milioni di euro da destinare alle ex Province siciliane. Come espressamente richiesto dall’ordine del giorno appena approvato, l’accordo deve essere modificato per garantire 350 milioni nel triennio 2019/2021”.