Gioveni mette “Radici” nel Pd, ma si smarca dalla “corrente accademica”

Distinto ma non distante l’attuale Pd messinese. Il consigliere comunale Libero Gioveni e i consiglieri della terza e quinta Circoscrizione Alessandro Cacciotto e Maurizio Di Gregorio si smarcano ufficialmente dalla corrente accademica del Partito Democratico, dichiarando comunque di rimanere al momento all’interno del partito.

“È stata una decisione travagliata – spiegano Gioveni, Cacciotto e Di Gregorio – maturata dopo mesi di interlocuzioni con i principali referenti della cosiddetta corrente universitaria, verso i quali rimane comunque la stima personale, ma che politicamente, a distanza di due anni dall’appartenenza al gruppo, ha deluso le nostre aspettative. Pur essendo stati all’interno di un nuovo gruppo moderato che si avvicina ai nostri principi politici – proseguono i tre consiglieri del Pd – non ci siamo sentiti quasi mai coinvolti nelle scelte e considerati come auspicavamo (e forse anche “meritavamo” essendo stati fra i consiglieri in carica “quelli della prima ora” che hanno scommesso a scatola chiusa in un progetto di crescita e di cambiamento all’interno del partito). Pertanto – concludono Gioveni, Cacciotto e Di Gregorio – non volendo in questa fase fare un passo affrettato, continuiamo a rimanere all’interno del Partito Democratico mantenendo, nel pieno rispetto delle posizioni di tutti, la nostra identità e le nostre idee che intendiamo portare avanti, oltre che nelle nostre rispettive istituzioni, anche nel territorio con la nostra Associazione politica “RADICI” di cui siamo i fondatori”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it