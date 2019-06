È la Start Up di Messina ad aggiudicarsi il Disney Creativity Award

Disney Italia ha supportato, per il quarto anno consecutivo, “Impresa in Azione”, il programma di educazione imprenditoriale giovanile di Junior Achievement, la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economica.

Nel contesto dell’evento conclusivo è stato riconosciuto il valore particolare alla creatività della start-up Easy squeezy JA, dell’ITT Majorana di Milazzo (ME), che si è aggiudicato il premio Creativity Award, assegnato da Daniel Frigo, Country Manager & Head of Studios The Walt Disney Company Italia, per la cura riposta nel processo di ricerca e progettazione di SquEasy, la cannuccia in acciaio inox che permette di gustare succo fresco ovunque ci si trovi direttamente dal frutto, e per aver dimostrato straordinaria capacità nel trasformare uno strumento di uso comune in un oggetto di design, coniugando funzionalità e bellezza.

The Walt Disney Company Italia crede fermamente nella creatività come valore da coltivare per il pieno sviluppo e benessere della persona, con particolare attenzione ai giovani. Lo step finale della collaborazione al fianco di Junior Achievement Italia è stata proprio la sponsorizzazione del Creativity Award o premio alla creatività con il quale Daniel Frigo, ha premiato a nome della Company l’idea di business più immaginifica (e realizzabile!). I vincitori del Creativity Award avranno l’ulteriore opportunità di vivere un’esperienza esclusiva all’interno della sede Disney Italia, guidata dal Direttore dell’Accademia Disney, Roberto Santillo.

Per l’occasione, Disney Italia ha incontrato i docenti delle scuole superiori che hanno seguito i ragazzi in questo percorso imprenditoriale; “Come Fare Business con i Social Media” è il titolo della masterclass dedicata agli insegnanti per scoprire approcci e strategie utili per promuovere le idee di business attraverso i social, andando a colpire accuratamente il target giusto. La lectio è stata tenuta da Georgia Giannattasio, Director, Digital Disney Media Sales & Partnership, quale evento clou per i professori presenti al contest nazionale svoltosi il 3 e 4 giugno presso Palazzo delle Stelline a Milano.

