Studente del Liceo Seguenza vince una borsa di studio e sei mesi in Canada

Niccolò Mammola, uno studente del Liceo Seguenza di Messina, ha ricevuto una borsa di studio del valore di € 1.000 per trascorrere sei mesi in Canada con il programma scolastico all’estero di WEP – organizzazione che promuove scambi linguistici ed educativi per ragazzi in tutto il mondo.

Con il contributo, messo a disposizione da WEP per gli studenti più meritevoli, lo studente modello del Liceo Seguenza di Messina potrà trascorrere sei mesi in una scuola del Canada ospitato, per tutta la durata del soggiorno, da una famiglia del posto.

