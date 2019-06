Stava lavorando ai bordi di una piscina per effettuare lavori di ordinaria manutenzione, quando è stato colpito da una forte scarica elettrica rimanendo ustionato.

L’uomo, un 57enne di Patti, è stato trasportato con l’ambulanza del 118 al pronto soccorso del Barone Romeo della stessa città, per essere successivamente trasferito in elisoccorso al centro ustioni all’ospedale Civico di Palermo.

Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e non si teme per la vita del malcapitato operaio.

