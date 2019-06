Pride dello Stretto: Ottavia Voza madrina della Parata, la nostra intervista del 2013

Tutto pronto per il primo Pride dello Stretto. Oggi la conferenza stampa ha ufficializzato alcuni dettagli della Parata che attraverserà il centro città, con varie soste lungo il tragitto che da Piazza Antonello (raduno previsto alle 16) si snoderà lungo il Corso Cavour, la via Tommaso Cannizzaro, con sosta a Piazza Cairoli, e poi lungo la via Garibadi sino a Piazza Unione Europea.

Alla manifestazione sono attesi partecipanti da tutto il sud Italia e dal resto dell’isola: ad accoglierli una madrina d’eccezione, Ottavia Voza responsabile Trans Nazionale Arcigay, architetta e archeologa, che noi di Messinaora abbiamo conosciuto nel 2013 quando all’Università di Messina in occasione dell’incontro di studio “Le persone transgender. Tra corpi rinnegati, identità personale e diritti fondamentali” nell’ambito della III edizione del Corso “Donne, politica e istituzioni”, organizzato con il prezioso contributo della compianta professoressa Antonella Cocchiara.

Ecco la nostra intervista in cui Ottavia Voza racconta la sua storia e il suo impegno politico: https://www.youtube.com/watch?v=O70vBpRoIGo

