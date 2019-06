Regione: Musumeci accetta le dimissioni dell’assessore Pappalardo, via al “rimpastino”

“Ho accettato le dimissioni dell’assessore Sandro Pappalardo, che va a ricoprire a Roma un importante incarico nell’amministrazione dell’Ente nazionale italiano per il turismo. Voglio ringraziarlo per la serietà, l’impegno e la passione con cui, in questo anno e mezzo, ha guidato l’assessorato al Turismo”, ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci.

“Sono certo che saprà fare lo stesso all’Enit, dove la Conferenza Stato-Regioni lo ha eletto in rappresentanza della Regione Siciliana – aggiunge – Ho chiesto, tuttavia, al dottore Pappalardo di occuparsi dei rapporti con il commissariato per l’Expo 2020 di Dubai, dove la Sicilia intende avere il ruolo da protagonista che le spetta”.

Il Governatore, quindi, è pronto ad un rimpastino in Giunta dove circola come successore il nome di Manlio Messina, coordinatore regionale di Fdi.

Pappalardo intanto ha ringraziato “i colleghi della giunta di governo, persone straordinarie che mi hanno aiutato in questo viaggio, il Parlamento tutto, ad iniziare dal suo presidente, il personale dell’assessorato”. E “un grazie particolare al presidente Musumeci” e “al leader del mio partito, Giorgia Meloni, che mi ha dato la possibilità di vivere questa entusiasmante e toccante esperienza”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it