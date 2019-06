Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Messina 1400 Kg di prodotto ittico sprovvisto di documentazione

I Finanzieri della Stazione Navale di Messina, nel corso di un servizio rivolto al controllo sul rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di pesca e di tutela dei consumatori, hanno proceduto al sequestro di Kg. 1400 complessivi di tonno rosso (Thunnus Thinnis) ed altra tipologia di pesce rinvenuto all’interno di un furgone frigorifero, in procinto di lasciare l’isola, privo di qualsiasi documentazione idonea a certificarne l’origine.

I controlli effettuati dai militari operanti presso l’imbarcadero della Compagnia di Navigazione Caronte & Tourist di Messina, hanno consentito di scoprire Kg. 1400 di prodotto ittico, in prevalenza tonno rosso (Thunnus Thinnis), a bordo di un furgone frigorifero il cui autista non era in grado di dimostrarne la provenienza e, pertanto, posto sotto sequestro.

Le violazioni contestate vanno dalla commercializzazione e detenzione di prodotto ittico

privo di documentazione afferente la tracciabilita e l’etichettatura, all’inosservanza degli

obblighi previsti dalle normative europee e nazionali in materia di registrazione e

dichiarazione dei dati relativi alle catture di specie appartenenti a stock oggetto di piani

pluriennali (c.d. “Quote Tonno”). Il pescato sequestrato, giudicato idoneo al consumo dopo

la visita sanitaria, veniva interamente devoluto in beneficenza ad istituti caritatevoli ed

associazioni cittadine individuate con l’Assessorato delle Politiche Sociali del Comune di

Messina.

Il contrasto all’economia sommersa costituisce un’importante linea d’azione tra le funzioni

di polizia economico-finanziaria che la Guardia di Finanza svolge come compito d’istituto,

sia per le conseguenze sulla salute pubblica dei consumatori, ma anche per arginare

l’illegalità e l’abusivismo nel sistema economico, a tutela degli imprenditori che rispettano

le regole.

