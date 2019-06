Angelo Campolo vince la prima edizione del NoLoFringe Festival

Si è chiusa ieri, domenica 9 giugno, la prima edizione del NoLoFringe Festival.

NoLo Fringe Festival è una manifestazione dedicata al teatro indipendente. La sua prima edizione si è svolta dal 3 al 9 giugno 2019 a #NoLo – Milano.

Sette spettacoli per quattro palchi, che si sono avvicendati in una sei giorni di spettacoli, eventi, incontri e tanto divertimento.

In questi sei giorni, sono state raccolte 1800 schede e con una votazione di 8,97 punti, si è aggiudicato questa prime edizione lo spettacolo Stay Hungry. Indagine di un affamato, portato in scena al Ghe Pensi M.I. di Via Venini, Milano da Angelo Campolo, per Compagnia DAF.

