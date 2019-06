Calcio: il Gruppo Arena annuncia l’acquisizione del Città di Messina

Maurizio Lo Re e Rocco Arena comunicano di aver raggiunto l’accordo completo per l’acquisizione da parte del Gruppo Arena della SSD Città di Messina.

Nei prossimi giorni verrà formalizzato il passaggio di quote. Le parti, nell’esprimere piena soddisfazione per il raggiungimento dell’intesa, confidano che la stessa rappresenti il primo momento tangibile del rilancio calcistico messinese.Una scelta, quella del Gruppo rappresentato da Lo Re, che dà seguito alle dichiarazioni rilasciate a Palazzo Zanca poche settimane fa: fare un passo indietro nel momento in cui si fosse presentato un progetto serio, per il bene di Messina.

I dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che verrà convocata nei prossimi giorni, in occasione della quale saranno resi noti i programmi della società.

