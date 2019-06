L’Università non concede l’aula per Dugin

In relazione alla presenza di Aleksandr Dugin, l’Università di Messina, tenuto conto anche delle numerose perplessità manifestate da molti docenti e delle controverse posizioni ideologiche del relatore, comunica di non concedere alcun locale dell’Ateneo per lo svolgimento dell’evento.

Aggiornamento:

Nonostante la revoca dell’uso dei locali dell’università l’appuntamento con Aleksandr Dugin si terrà comunque. A renderlo noto le associazioni organizzatrici Città Plurale, Vento dello Stretto e Morgana che hanno però deciso di non intervenire con un comunicato stampa per non infiammare la polemica. Resta confermato l’orario dell’evento, alle 17, così come l’incontro con la stampa alle 16.

Sull’indignazione e le perplessità che la presenza del filosofo stava creando abbiamo scritto ieri in questo articolo:

