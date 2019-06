Il Messina Volley riparte dalla conferma di coach Danilo Cacopardo

Il Campionato di Serie C 2019/2020 del Messina Volley riparte dalla riconferma della guida tecnica. Infatti per il 14° anno consecutivo a guidare le giovani leonesse giallo-blu sarà Danilo Cacopardo.

La conferma del tecnico di Letojanni è fondamentale per un club il cui progetto si basa sulla crescita e valorizzazione di un gruppo giovane. La scorsa stagione le giallo-blu si sono classificate al settimo posto, sviluppando un campionato in forte crescita sia dal punto di vista tecnico che tattico. Ad affiancarlo come allenatore in seconda è stata riconfermata Donatella Donato, componente essenziale in casa Messina Volley anche per il suo impegno e dedizione nel settore giovanile.

Coach Cacopardo ha così commentato la sua 14ª riconferma: “Siamo contenti di continuare il lavoro cominciato nella stagione appena conclusa. D’altra parte è chiaro che la scelta, fatta ad inizio campionato scorso, di puntare sulle ragazze più giovani, per portare dei frutti, necessita di una continuità. Mi fa piacere che anche quest’anno lavoreremo in questo senso, mantenendo lo stesso target dell’anno scorso. D’altronde il lavoro non è completo e bisogna migliorare rispetto a dove si è arrivato e se possibile inserire anche altri elementi che vengono dal settore giovanile. Dal punto di vista tecnico proveremo a ripartire dal livello raggiunto alla fine di questo campionato. In termini di classifica l’obiettivo stagionale dipende sia da noi, ma anche dal livello del campionato. Ovviamente se il livello del campionato è simile a quello della stagione appena conclusa, l’obiettivo è migliorare la posizione raggiunta”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it