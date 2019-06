Associazione politico-culturale “Radici”: urge chiarezza per una stabilità politica in Aula

“A 1 anno dall’elezione del sindaco De Luca e dopo le nuove dinamiche politiche venute fuori dalla campagna elettorale per le Europee, la città ha il diritto di sapere se l’Amministrazione De Luca abbia finalmente una maggioranza d’Aula stabile e consolidata!”.

L’Associazione politico-culturale “RADICI” interviene sull’ancora non chiaro quadro politico presente a Palazzo Zanca in vista dei prossimi importanti atti che il Consiglio Comunale è chiamato a votare (Regolamento per la raccolta differenziata, Regolamento ispettori ambientali, variazione di Bilancio, debiti fuori bilancio legati al salva Messina, costituzione Patrimonio S.p.A. ecc.)

“E’ di tutta evidenza – spiegano i membri dell’associazione – che tutto è fortemente legato alla possibile nomina di due nuovi assessori frutto della nuova legge regionale o, addirittura, di un possibile rimpasto con un paio di quelli attuali. Se così è (e non abbiamo motivo per pensare diversamente), il sindaco De Luca deve affrettarsi, perché la città non può di certo attendere la definizione di vecchie logiche spartitorie che, ad ogni buon conto, avrebbero di certo la capacità di dare stabilità a un governo cittadino che evidentemente all’interno del Civico Consesso ha comunque bisogno di avere la certezza dei numeri!

La campagna elettorale condotta a beneficio dell’assessore Musolino in quota Forza Italia con il sostegno di parecchi consiglieri comunali e presidenti e consiglieri di Circoscrizione, l’inversione di rotta di Sicilia Futura che ha chiuso le porte al Pd dichiarandosi di fatto al fianco di De Luca, unitamente al recentissimo passaggio dell’on. Danilo Lo Giudice all’UDC, la dicono lunga sul nuovo quadro politico che ruota attorno al primo cittadino.

Pertanto – conclude il gruppo Radici – il sindaco non faccia come Agnelli e Paratici che stanno tenendo sulle spine il popolo juventino! Sveli i nomi dei nuovi assessori e inizi al “allenare” seriamente la sua “squadra” per conquistare sul campo i tanti obiettivi che l’intera città merita!”

