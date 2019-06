Calcio da Tavolo: nel weekend International Open Città di Messina

Sarà un weekend all’insegna del grande Calcio da Tavolo quello del prossimo 15 e 16 giugno; presso la sala meeting del Main Palace Hotel di Roccalumera, infatti, l’ASD Messina Table Soccer organizzerà, con il patrocinio AICS e del Comune di Messina, l’International Open FISTF “XI Trofeo Città di Messina – Memorial Salvatore Giliberto”, assegnato al sodalizio giallorosso per la quarta volta consecutiva dalla Federazione Internazionale di Calcio da Tavolo (FISTF).

Alla manifestazione prenderanno parte circa 90 atleti provenienti, oltre che da tutto lo Stivale, anche da paesi esteri quali Malta, Belgio, Grecia e Francia. Il torneo si svolgerà in due giornate: il sabato (inizio ore 9.30) si disputeranno le varie categorie individuali (Open, Veteran, Ladies, Under 19 e Under 15), la domenica (start ore 10.30) è invece prevista la competizione a squadre, con ben 18 formazioni, fra le quali le maltesi Attard, Bormla e Valletta Lions e i belgi dello Stembert, a darsi battaglia per la conquista del “Pillo”, il trofeo-mascotte della manifestazione, che riproduce il Pilone di Torrefaro animato.

Grande attesa in questa edizione per il torneo individuale femminile, nel quale si sfideranno le migliori giocatrici europee. L’ASD Messina Table Soccer, realtà peloritana che dalla sua fondazione (2011) ha come scopo istituzionale la divulgazione del calcio da tavolo, evoluzione agonistica del famoso Subbuteo, ha ottenuto un successo organizzativo sempre più largo, riconosciuto dalle Federazioni italiana ed internazionale, che dal 2020 promuoveranno la manifestazione facendola diventare Grand Prix of Italy, unico GP assegnato all’Italia nella prossima stagione sportiva. Sabato e domenica l’ingresso sarà gratuito ed aperto a tutti i curiosi che vorranno seguire da vicino le gesta dei campioni del calcio da tavolo.

