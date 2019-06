CP 11/12 – Vendita giudiziaria al Centro Commerciale Tremestieri

CP 11/2012 – In Messina (ME), Strada Statale 114 Km 6,200 – Lotto 4: locale commerciale superficie catastale mq 61,50. L’immobile si trova in prossimità del Cinema UCI Messina. Locato.

PREZZO BASE Euro 20.800,00. Offerta minima Euro 15.600,00. Lotto 6: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di locale commerciale all’interno del Centro Commerciale Tremestieri, superficie catastale mq 41,00 L’immobile si trova in prossimità del Cinema UCI Messina.

PREZZO BASE Euro 14.000,00. Offerta minima Euro 10.500,00. Lotto 9: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di locale commerciale all’interno del Centro Commerciale Tremestieri, superficie catastale mq 70,00 L’immobile si trova in prossimità degli esercizi di ristorazione Old Wild West e Imperium. locato.

PREZZO BASE Euro 22.800,00. Offerta minima Euro 17.100,00. Lotto 10: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di locale commerciale all’interno del Centro Commerciale Tremestieri, superficie catastale mq 54,00 L’immobile si trova in prossimità degli esercizi di ristorazione Old Wild West e Imperium.

PREZZO BASE Euro 19.200,00. Offerta minima Euro 14.400,00. Lotto 12: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di locale commerciale all’interno del Centro Commerciale Tremestieri, superficie catastale mq 189,00 L’immobile si trova in prossimità degli esercizi di ristorazione Old Wild West e Imperium. Locato.

PREZZO BASE Euro 61.200,00. Offerta minima Euro 45.900,00. Lotto 13: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di locale destinato ad Uffici all’interno del Centro Commerciale Tremestieri, superficie catastale mq 130,00 – destinazione uffici. L’immobile si trova in prossimità degli esercizi di ristorazione Old Wild West e Imperium. Locato.

PREZZO BASE Euro 32.000,00. Offerta minima Euro 24.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 18/09/2019 ore 16:00 presso studio del curatore in Messina via Felice Bisazza n. 20. G.D. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Liquidatore Giudiziale Avvocato Donato Fabrizio 0908969448, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

